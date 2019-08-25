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Fernando Torres'den yeşil sahalara veda
Japonya 1'inci Lig ekiplerinden Sagan Tosu'nun kadrosunda bulunan Fernando Torres, 35 yaşında sahalara veda etti. İspanyol forvet, Sagan Tosu'nun Vissel Kobe takımı karşısında çıktığı maçta son kez formasını terletti. Eski takım arkadaşları...
SPOR 24.08.2019, 07:49
Japonya 1'inci Lig ekiplerinden Sagan Tosu'nun kadrosunda bulunan Fernando Torres, 35 yaşında sahalara veda etti.
İspanyol forvet, Sagan Tosu'nun Vissel Kobe takımı karşısında çıktığı maçta son kez formasını terletti. Eski takım arkadaşları Andreas Iniesta ve David Villa'nın da yer aldığı Vissel Kobe karşısında son kez sahaya çıkan 35 yaşındaki futbolcu maçta 90 dakika forma giydi. Karşılaşmayı Vissel Kobe 6-1 kazandı.
Futbol hayatına İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid kulübünün alt yapısında başlayan Torres, daha sonra sırasıyla Liverpool, Chelsea, Milan ve son olarak Sagan Tosu'da top koşturdu. Torres'in kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 Dünya Kupası Şampiyonluğu ve 2 Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor.
İspanyol forvet milli takım formasıyla ise 110 maça çıktı ve bu maçlarda 38 gol kaydetti.
İspanyol forvet, Sagan Tosu'nun Vissel Kobe takımı karşısında çıktığı maçta son kez formasını terletti. Eski takım arkadaşları Andreas Iniesta ve David Villa'nın da yer aldığı Vissel Kobe karşısında son kez sahaya çıkan 35 yaşındaki futbolcu maçta 90 dakika forma giydi. Karşılaşmayı Vissel Kobe 6-1 kazandı.
Futbol hayatına İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid kulübünün alt yapısında başlayan Torres, daha sonra sırasıyla Liverpool, Chelsea, Milan ve son olarak Sagan Tosu'da top koşturdu. Torres'in kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 Dünya Kupası Şampiyonluğu ve 2 Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor.
İspanyol forvet milli takım formasıyla ise 110 maça çıktı ve bu maçlarda 38 gol kaydetti.
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