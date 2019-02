Fernando Boldrin: Hızlı bir şekilde tehlikeli bölgenin dışına çıkmalıyız

Arzu ERBAŞ / RİZE,() - Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, ligde tehlikelerinin devam ettiğini belirterek, "Şu an bulunduğumuz konum ilk yarıya göre iyi gözükse de hala tehlike devam ediyor. Bizim ilk görevimiz hızlı bir şekilde bu tehlikenin dışına çıkmak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında cuma günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, devre arasından itibaren çok iyi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Herkes bu işe inandı diye düşünüyorum. Özelikle ikinci yarıda yapılan kaliteli oyuncu transferleri, mevcuttaki kaliteli oyuncularla birleşince iyi bir grup oluşturduk ve bu grup iyi bir çalışma gösterdi. Şu an bulunduğumuz konum ilk yarıya göre iyi gözükse de hala tehlike devam ediyor. Bizim ilk görevimiz hızlı bir şekilde bu tehlikenin dışına çıkmak. Daha sonra da üst sıraları kovalamak. Çünkü bu takım hiçbir zaman bir alt lige düşmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

"OKAN HOCAYLA DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Teknik direktör Okan Buruk ile daha iyi yerlere geleceklerini ifade eden Boldrin, "Hocamız yüksek karakterli bir hoca. İyi antrenmanlar yaptırdığını herkes görüyor, kendini kanıtlamış bir hoca. Futbolcu gurubunu birleştirmede, arkadaşlığı artırmada çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Onunla daha da iyi yerlere geleceğiz. Şu ana kadar bir şey başardığımız yok. Bir şey başarıp başarmadığımızı ligin sonunda göreceğiz. Çalışmaya devam etmeliyiz. Her maç kendi içinde zor. Malatya maçı da onlardan biri. Dünden itibaren çalışmalara başladık. Evimizde oynayacağımız için umarım galibiyetle ayrılırız" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMI KURTARACAĞIZ"

Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Boldrin, "Onlar bizim için çok önemli. İkinci yarı ile beraber içerde ve dışarda bizi çok iyi destekliyorlar. Desteklerinin devam etmesini bekliyoruz. Onlar bizim için çok önemli. Bu takımı kurtaracağız. Taraftarımızın desteği bizim için avantaj olacak" şeklinde konuştu.

Bursaspor maçında yaşanan ve golle sonuçlanan pozisyonu değerlendiren Fernando Boldrin, "Pozisyon çok hızlı gelişti. Topu bir anda önümde buldum, ileri doğru sürmeye başladım. Topu sürerken de Aatif'ı gördüm. Bende atabilirdim, Aatif'a da verebilirdim. Asist yapmak, gol atmak güzel şeyler ancak en güzeli takımımızın kazanıp bu tehlikeli bölgeden uzaklaşması. Bu golünde galibiyette önemli bir payı olduğu için çok mutlu oldum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

