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Fernandes Göztepe'ye gelir

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'le ilgilenmesi camiada büyük heyecan yarattı. 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye yetkisini elinde...

Fernandes Göztepe'ye gelir
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'le ilgilenmesi camiada büyük heyecan yarattı.
33 yaşındaki futbolcunun Türkiye yetkisini elinde bulunduran menajer Tamer Özçam, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin çok büyük marka ve büyük kulüp olduğunu dile getiren Özçam, "Şartlar oluşursa Fernandes sarı-kırmızılı formayı severek giyer" dedi.
Fernandes'in 30 Haziran tarihi itibarıyla Lokomotiv Moskova'dan bonservisini alacağını belirten Özçam, "İstanbul'dan da bir kulüp Fernandes'le ciddi şekilde ilgileniyor. Göztepeli taraftarların birçoğu Fernandes'i sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttmuş. Açıkçası Manuel bu kadar yoğun ilgiye sevindi ve de şaşırdı. Fernandes Türkiye'yi yakından tanıyor ve bu ülkeyi çok seven biri. Zaten kalitesi de ortada" diye konuştu. 

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