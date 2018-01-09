Fernandao ve De Souza idmanı yarıda bıraktı

Hakan TARHAN - ANTALYA /

Devre arası çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Fenerbahçe'de Josef de Souza ve Jose Fernandao sabah idmanını yarıda bıraktı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. İdman, hücum organizasyonları ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdman sırasında adalesinde sertleşme hisseden Josef de Souza ve Jose Fernandao, tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı.

Öte yandan ağrıları bulunan Eljif Elmas ve Luis Neto, sakatlıkları süren Nabil Dirar, İsmail Köybaşı, Vincent Janssen ile Mehmet Ekici'ye de özel bir antrenman programı uygulandı.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fernandao'nun sahadan çıkması

- İdmandan görüntüler