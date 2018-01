Fernandao: "Hepimiz Fenerbahçe'nin başarısı için savaşıyoruz"

"Fernandao'yu tekrar göstermek istiyorum"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "Kamp Günlüğü" programına katıldı.

Fernandao, Fenerbahçe'nin başarısı için savaştıklarını söyledi. Sakatlık dönemiyle ilgili de açıklamalar yapan golcü oyuncu, elinden gelenin en iyisini yapacağını ve eski Fernandao'yu tekrar göstermek istediğini belirtti. Takım içinde yaşanan forma rekabetiyle ilgili de konuşan Fernandao, forma için savaşan birden fazla iyi futbolcunun olmasının kulübe fayda sağladığını ifade etti.

"SAKATLIK DÖNEMİ BENİM İÇİN ÇOK ZORDU"

Sakatlık dönemiyle ilgili açıklamalar yapan Fernandao, "Sakatlandığım periyot benim için çok zor bir dönemdi. Hatta kariyerimin en kötü dönemiydi diyebilirim. Çok zor aylar geçirdim ama çok güçlü kaldım. Tanrının ve ailemin desteğiyle eski günlere dönebileceğimi biliyordum. Şu an Antalya'da olmak benim için büyük bir fırsat. Çalışmalarıma en iyi şekilde devam ediyorum. Her zaman yaptığım gibi performansımın en iyisini vermek için gayret gösteriyorum" dedi.

"FERNANDAO'YU TEKRAR GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Çok uzun bir süre futboldan uzak kaldığını hatırlatan Brezilyalı oyuncu, "Son 2 yılı çok gol atmak anlamında açıkçası çok verimli geçirdiğimi söyleyemem. Ben Fernandao'yu tekrar göstermek istiyorum. Bunun için yeterli şartlarımın olduğuna inanıyorum. Benim için yeni bir şans doğduğuna diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini göstermek istiyorum" diye konuştu.

"İYİ OLDUĞUM MÜDDETÇE ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Sakatlığın, futbolun bir parçası olduğunu belirten Fernandao, "Futbolda zor zamanlar var ama ben oynama şansım olduğu müddetçe elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bugüne kadar ne yaptıysam bundan sonra da devam edecek. Tabii ki futbolda kötü zamanlar olduğu gibi iyi zamanlar da var. Benim için mesleğime odaklanmak ve ailemin mutlu olması en önemli nokta. İyi olduğum müddetçe elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Takım içindeki forma rekabetini normal gördüğünü de ifade eden Fernandao şöyle devam etti:

"Daha önce oynadığım bütün takımlarda forma rekabetinin içinde oldum. Forma için savaşan birden fazla iyi futbolcunun olması her şeyden önce kulüp için iyi. Biz şahsi olarak değil, kulüp için en iyi olacak şekilde oynamalıyız. Zaten kulüp için en iyi şekilde oynadığımız zaman şahsi olarak da performansımız iyi olmuş oluyor. Bu rekabet kimseye zarar vermez. Kimse birbirinin önüne geçmeden kulüp için elinden gelenin en iyisini yapacak. Umarım Fenerbahçe için çok fazla gol atıp başarılı oluruz. Ben de böyle iyi kulüplerde oynamış, iyi geçmişi olan futbolcuların yanında oynamaktan dolayı çok mutluyum. Hala onlardan bir şeyler öğreniyorum. Hepimiz Fenerbahçe'nin başarısı için savaşıyoruz."

"ANA DİLİMİ KONUŞAN İNSANLARIN OLMASI BENİ RAHATLATIYOR"

Takımda ana dilini konuşan oyuncuların olmasının kendisini rahatlattığını da sözlerine ekleyen Brezilyalı oyuncu, "Sonuçta bizler ülkemizden, ailemizden, sevdiğimiz insanlardan uzakta farklı bir ülkede, farklı bir kulüpte futbol oynuyoruz. Tabii ki etrafımda ana dilimi konuşan insanların olması beni biraz daha rahatlatıyor. Tabii ki takımda Brezilyalı oyuncular olmasaydı kendimi rahat hissetmezdim diyemem ama onların olması, aynı dili konuşmamız beni daha fazla rahatlatıyor" dedi.

