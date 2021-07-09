Fenerbahçe’nin yeni formasında büyük değişim. Atatürk detayı mest etti

Fenerbahçe'nin forma sponsoru resmen PUMA oldu. Düzenlenen imza töreninde iki yıllık imzalar atıldı. Fenerbahçe'nin iç saha ve dış saha formaları bugün görücüye ve satışa çıkarken, 3. forma ise 19 Ağustos'ta PUMA'nın elit takımlarıyla birlikte dünya çapında satışa çıkacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un imza töreninde çok uzun bir birliktelikten sona, yeni bir marka ile birlikteliğe girdiklerini belirterek, Fenerbahçe'nin tarihinden bu yana Adidas, Fenerium olmak üzere iki markası olduğnu vurgulayarak , "Öncelikle Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz" dedi.

Ali Koç'un imza töreninde yaptığı konuşmanın özeti şöyle:

"Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var. Öncelikle Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz.

"FORMALARDA YILDIZ YOK"

Daha önce açıkladığımız gibi formalarımızda yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız değil. 28 şampiyonluk için yaptığımız başvuruda da bildirdiğimiz gibi bizim derdimiz yıldızla, parayla değil, hakkımızın verilmesiyle. Ticari açıdan da yaptığımız anlaşmanın faydası geçmiş anlaşmalarımıza göre daha iyi. Puma Fenerbahçe'ye özel bir seri de yapacak. İki senelik anlaşmayı sağlıklı görüyorum. Hem bizim onları tanımamız için hem de onların bizi tanıması açısından iki senelik içbirliğini faydalı görüyorum. PUMA bu işbirliğinden fayda sağlayacaktır ve Türkiye'de büyüyecektir. Artık forma işi eskisi gibi değil. Şu anda global markalar gelecek sezonun formalarını bile hazırlıyorlar. Bizim sonraki sezonun tasarımı da hazır.

"FORMALARIMIZ SIZDI MAALESEF"

Daha önce 19 Temmuz'da formalarımızı tanıtırdık ama bunun bir anlamı kalmadı, formalarımız sızdı. PUMA'nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Bu işler bizim ülkemizde gizli tutulamıyor ne yazık ki. Formalardan çok mutluyuz. Bugün saat 15:00'dan itibaren hem online, hem de mağazalarımızda formalarımız satışa çıkacak. Umarım formalar bize şans getirir. Hayırlı uğurlu olsun.

ÇUBUKLU'NUN ARKASINDA MEŞE VE ATATÜRK DETAYI

Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, Fenerbahçe'nin formalarındaki detaylar hakkında bilgiler verdi:

Çubuklu formanın arkasındaki konseptte, logodaki meşe ağacımızı kullandık. Taraftar için takımın gücünü sembolize ediyor. Dış saha formasında bir çok kuralı kırdık. Bu tasarımda sokakta giyilebilecek, modayı yansıtan ve aynı zamanda stadyumda da giyilebilen bir forma istedik. Ali Bey'e de bunun için teşekkür ederiz. Yine çok önemli bir tasarım unsuru da iç saha formasının arka tarafta boyun kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Bu da dünyada çok nadir."

YILLIK KAÇ LİRAYA ANLAŞILDI?

Fenerbahçi Başkanı Ali Koç, Forma sözleşmesinin miktarı ve şartlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: Sözleşmenin şartları çok farklı. Önceki sözleşmelerde markalar satıştan bağımsız bir bedel ödüyorlardı yıllık. Geldiğimiz sezon bu kaldırılmıştı Adidas tarafından. Türk Lirasının durumundan ötürü maliyet ayjnı olmasına rağmen buradaki formayı dışarıda sattığınız zaman arada çok büyük farklar oluyordu. Adidas bizden önceki dönem yıllık 8,5 milyon dolar veriyordu, biz gelince bu sebepten ötürü kalktı. PUMA'nın en büyük katmadeğeri nakit akışını pozisit etkileyecek bir anlaşma var. Fenerium'u finansal açıdan çok rahatlatacak bir nakit akış modeli var. Ondan faydalanacağız. Sezon başlamadan 6-7 milyon Euro almak isterdik tabii ki ama bu söz konusu değil. Önceki anlaşmamızdan daha karlı olacağını söyleyebilirim."