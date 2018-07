Fenerbahçeli yönetici Şaban Erdikler’den vergi açıklaması

Mustafa AKIN – İSTANBUL /

Fenerbahçe'nin Kamu İlişkileri; Vergi ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Erdikler, “Bu grubumuz, 2024 yılına 231 milyon liralık vergiyi ödenmek durumdadır. Şansımız şu ki, elimizde vergi barışı kanunun olmasıdır ve bu kanun borcun ödenmesinde bizi 72 aya kadar varan vadeler sağlanmasında beraberinde getiriyor”

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam eden Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Erdikler, şunları söyledi;

“Sayın Başkanımız, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve Üyelerimiz ve değerli Divan Kurulu Üyeleri, sizleri en derin saygılarımla selamlarım. Burhan Bey detaylı bilgi sundular. Biz bu göreve gelmeden önce de zor olduğunu farkındaydık. Çalışmalara başladık. Kolay olsaydı bu kadar tecrübe bu işe soyunmazdı. Bu işin hakkından geleceğimiz konusunda şüphemiz yok. Yeter ki siz bizlerden desteğini esirgemeyin. Niyetim asla uzatmak değil. Ama benim de bütün hikayelerim vergi üzerindedir. Kendi firmamdan bu tarz çalışmalara başlattık. Kısa zamanda çok süre aldık ve sizlere layık olmaya çalışacağız. Fenerbahçe camiası oluşturan bu grubun göreve başladığımız sırada 2018 yılının bakiye aylarında ödemesi gereken borcu; 49,5 milyon lira idi. 2019 yılında da göreve başladığım tarih itibariyle de ödenmesi gereken borç, 48 milyon mertebesindeydi. Bu tabii takdir ederseniz ki, sözü edilen yapı içerisinde kolayca ödenmesi gereken bir borç maiyetinde değildi. Ama işin güzel tarafı, bu borçla alakalı yapılandırma başvuruluşları yapılmıştır ve bu borçla alakalı olarak 2024 yılına kadar ödenmesi gereken taksitler belirlenmişti. Bunların ödenmesi için kaynak bulmak bizim öncelikle görevimiz haline gelmişti. Bununla beraber yeni çıkan borçları, çünkü vergi yaşayan bir olay ve durmadan her ay her bir şey yaptığınızda vergiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunları ödemek zorunluluğu var. Bunları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Yerine getireceğimizden de şüphemiz yok. Bu grubumuz, 2024 yılına 231 milyon liralık vergiyi ödenmek durumdadır. Şansımız şu ki, elimizde vergi barışı kanunun olmasıdır ve bu kanun borcun ödenmesinde bizi 72 aya kadar varan vadeler sağlanmasında beraberinde getiriyor. Bu imkandan sonuna kadar faydalanacağız. Bununla alakalı olarak müracaatlara başladık. Bu kanun sayesinde bütün her tarafta karşılaşabilecek riskleri de halletmeye çalışıyoruz. Riskler derken biliyorsunuz vergi aslında her zaman iki kere ikinin dört ettiği değildir. Zaman zaman farklı anlayışlar, beraberinde farklı riskler taşımalarına da sebep olur. Bazı riskleri beraberinde götürmelerine de yol açar. Bu riskleri bertaraf etmek üzere vergi barışı kanununda matrah artırımı denen bir müesseseye yer verilmiştir. Bu müesseseden de ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz kurumlar itibariyle faydalanmak suretiyle bu riskleri de en azından 31.12.2017 tarihi itibariyle ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kabaca 2.7 milyon TL maliyetle derneğimiz de diğer kurumlarımız da-Futbol A.Ş. hariç, çünkü Futbol A.Ş.’nin bu vergi barışı kapsamında ele alınacak bir konusu yok. Biraz önce bahsettiğim borçların taksite bağlanması dışında) matrah artırımı yoluyla risklerimizi tamamen ortadan kaldıracağız. Bize, bu kanunun tanımış olduğu diğer imkanlardan da faydalanma konusunda karar vermek üzere yönetim kurulu seviyesinde çalışmalarımız sürüyor. Orada da camiamızın yararına olacak, bize katkı sağlayacak kararları alacağımızdan hiç. Kuşkunuz olmasın. Benim vergi konusunda söyleyeceğim bunlardır. İşaret etmek istediğim bir tek husus var: Biraz önce bahsettiğim rakamlar içerisinde kabaca 60 milyonluk bir riskimiz ele alınmamıştır. Bu 2018 yılı ocak ayında vergi dairesine yapılmış bir uzlaşmayla alakalıdır. Bununla alakalı da vergi barışı kanunu kapsamında müracaat yapılmaktadır. Orada da borcumuzu biraz önce bahsettiğim çerçevece 72 aya yaymak suretiyle ödemek yoluna gideceğiz. Vergi başlığı altında size arz edeceklerim bunlardır. Bana size hitap etme imkanı tanındığı için derin şükranlarımı dile getirmek istiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”



