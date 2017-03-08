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Fenerbahçeli veteran kadın masa tenisçileri göz doldurdu

İSTANBUL, () - FENERBAHÇE Veteran Masa Tenisçiler Spor Kulübü Derneği (FBVTT) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sadece kadın masa tenisçilerin katıldığı bir turnuva düzenlendi. Göztepe Halil Türkkan Ortaokulu Spor Salonu'nda...

Fenerbahçeli veteran kadın masa tenisçileri göz doldurdu

İSTANBUL, () - FENERBAHÇE Veteran Masa Tenisçiler Spor Kulübü Derneği (FBVTT) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sadece kadın masa tenisçilerin katıldığı bir turnuva düzenlendi.

Göztepe Halil Türkkan Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmalara çeşitli yaş grupları ve oyun seviyesinde 50 bayan sporcu katıldı. Amacı masa tenisi sporunu tanıtmak, sevdirmek ve yaygınlaştırmak olan turnuvaya İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'dan katılım oldu. Fenerbahçe Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü'nden başka, Veteran Masa Tenisçileri Derneği (VMTD), İstanbul Veteran Table Tennis Association (IVTTA), Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü, UPS Spor, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü, Türk Hava Yolları gibi kuruluşlardan gelen sporcular katıldı. Veteran tenisçiler çekilişle belirlenen ve her katılımcıya verilen hediyeler eşliğinde hem Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, hem de çekişmeli maçlar yapma imkanı buldular. İlk 3'e giren masa tenisçilere ve teselli grubu birincisine kupa verilirken, ayrıca turnuvaya ilk kez katılma deneyimi yaşayan oyuncu grubunun maçları sonucunda da ilk 3 dereceye girenlere madalya verildi.



Dereceye giren sporcular şöyle:

FİNAL GRUBU:



1-Fulya Diker



2-Hatice Güner



3-Işık Ertuğfan



TESELLİ GRUBU:



Şampiyon Zebure Balkanlı

TEŞVİK GRUBU:



1-Ebru Banu Erdoğan



2-Meltem Akbaba



3- Seda Koç

 

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