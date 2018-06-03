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Fenerbahçeli ünlü isimler de oylarını kullandı

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İstanbul,() Fenerbahçe Kulübü'nün rekor katılımla gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.  Sarı-lacivertlilerin eski başkanı...

Fenerbahçeli ünlü isimler de oylarını kullandı

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İstanbul,()

Fenerbahçe Kulübü'nün rekor katılımla gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı. 
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Şen, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oyunu kullandı. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel de oyunu verdi.
Gazeteci-yazar Uğur Dündar da, "Hayırlı uğurlu olsun, Fenerbahçe kazansın" diyerek oyunu atarken, daha sonra Aziz Yıldırım ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Öte yandan Ercan Saatçi, Kadir Çöpdemir, Bülent Şakrak, Şevket Çoruh, Sarp Akkaya ve Murat Akkoyun gibi isimler de oylarını kullananlar arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ali Şen'in oyunu kullanması
- Volkan Demirel'in oyunu atması
- Uğur Dündar'ın oy vermesi ve Aziz Yıldırım ile sohbeti
- Detaylar

03.06.2018 - Haber Kodu : 180603068
03.06.2018 - Haber Kodu : 180603070
 

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