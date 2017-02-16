Fenerbahçeli Udoh Anıtkabir'i ziyaret etti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Ekpe Udoh, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'e duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren Ekpe Udoh, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Ankara'da katıldığı Integral Forex Türkiye Kupası maçlarını bir fırsat olarak gördü. Sarı-lacivertli takım kupa çeyrek finalinde Anadolu Efes'e yenilerek elenince İstanbul'a döndü. Ancak Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen Ekpe Udoh, Koç Obradovic'ten izin alarak Ankara'da kaldı ve Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır ile birlikte Anıtkabir'e gitti.

Aslanlı Yol'da yürürken, Ekpe'ye Atatürk ve Anıtkabir'in hikayesi anlatıldı. Ekpe Udoh rehberler eşliğinde Mozole ve Anıtkabir içindeki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişim törenini de izleyen Ekpe Udoh, ziyaretinin sonunda Anıtkabir Anı Defteri'ne şu notları yazdı:

"Sayın Atatürk,

Bu Dünya'ya yaptığın katkılardan dolayı teşekkür ediyorum sana. Hiç bir zaman unutulmayacaksın.

Gücünle huzur içinde uyu.

Yeni inananın

Ekpe"

ANKARA / (fotoğraflı)