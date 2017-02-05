Fenerbahçeli taraftarlarla polis arasında gerginlik

Fenerbahçeli taraftarların, Vodafone Arena'ya gelişi sırasında polis ile arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi Sarı-lacivertli taraftarlar, Vodafone Arena'ya giriş yaparken, zaman zaman arbede yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarları getiren otobüslerin bir çoğunun camlarının kırık olduğu gözlenirken, bir grup taraftar ile polis arasında gerginlik çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların kırık camlı otobüslerle stada gelişi

- Polis ile taraftarlar arasındaki gerginlik

- Taraftarların stada gelişi

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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL /

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205117