Fenerbahçeli taraftarların Alex de Souza heyecanı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'yı görmek isteyen yüzlerce taraftar, D&R mağazasına akın etti.

Dün akşam İstanbul'a gelen Alex de Souza, Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluşacak. Alex'i görebilmek için saatler öncesinde alışveriş merkezine gelerek sıraya girdiklerini ifade eden Sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla Brezilyalı yıldıza sevgi gösterilerinde bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fenerbahçeli taraftarların görüntüleri

- Detaylar

Uğur DEMİRKIRDI - ALİ DANAŞ - İBRAHİM ALİOĞLU - İSTANBUL /