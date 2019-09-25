Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep
Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray ile cumartesi günü oynayacağı derbi maçının biletleri için kulübe talep yağıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe taraftarı için verilen 2 bin 481 bilet için...
SPOR 25.09.2019, 16:53
Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray ile cumartesi günü oynayacağı derbi maçının biletleri için kulübe talep yağıyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe taraftarı için verilen 2 bin 481 bilet için sarı-lacivertli taraftarlardan kulübe 10 bin talep ulaştı. Sarı-lacivertli yöneticiler taraftarların bu talepleri karşısında şaşkınlık yaşadı.
Sezon başından bu yana “Omuz Omuza Şampiyonluğa” diyerek, takımıyla ve taraftarlarıyla birlik olan Fenerbahçe’de, derbi biletlerinde talep patlaması yaşandı. Her fırsatta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, deplasmanda oynanacak derbi maçta da takımlarına destek vermek için 10 bin bilet talebinde bulundu.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’de, taraftarlar oynanan güzel futbolun yanı sıra sahadaki mücadelenin karşılığını da her fırsatta vermek istiyor.
Galatasaray maçı için yaşanan bu yoğun talep ayrıca sarı lacivertli taraftarların takımlarına ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi oldu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe taraftarı için verilen 2 bin 481 bilet için sarı-lacivertli taraftarlardan kulübe 10 bin talep ulaştı. Sarı-lacivertli yöneticiler taraftarların bu talepleri karşısında şaşkınlık yaşadı.
Sezon başından bu yana “Omuz Omuza Şampiyonluğa” diyerek, takımıyla ve taraftarlarıyla birlik olan Fenerbahçe’de, derbi biletlerinde talep patlaması yaşandı. Her fırsatta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, deplasmanda oynanacak derbi maçta da takımlarına destek vermek için 10 bin bilet talebinde bulundu.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’de, taraftarlar oynanan güzel futbolun yanı sıra sahadaki mücadelenin karşılığını da her fırsatta vermek istiyor.
Galatasaray maçı için yaşanan bu yoğun talep ayrıca sarı lacivertli taraftarların takımlarına ne kadar güvendiğinin de bir göstergesi oldu.
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1