Fenerbahçeli taraftarlar stada ulaştı

Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Ülker Stadyumu'ndan saat 16.00'da hareket eden 35 otobüs, saat 16.45 civarında stada ulaştı. Misafir takım tribününde yer alacak 2 bin Fenerbahçe taraftarı, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra, saat 17.00'de kapıların açılmasıyla stada alınmaya başladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftar otobüslerinin stada gelişi

- Güvenlik önlemleri

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