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Fenerbahçeli taraftarlar stada ulaştı
Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Ülker Stadyumu'ndan saat 16.00'da hareket eden 35 otobüs, saat 16.45 civarında stada ulaştı. Misafir takım tribününde yer alacak...
SPOR 28.09.2019, 17:06
Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüsler, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Ülker Stadyumu'ndan saat 16.00'da hareket eden 35 otobüs, saat 16.45 civarında stada ulaştı. Misafir takım tribününde yer alacak 2 bin Fenerbahçe taraftarı, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra, saat 17.00'de kapıların açılmasıyla stada alınmaya başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftar otobüslerinin stada gelişi
- Güvenlik önlemleri
- Detaylar
Ülker Stadyumu'ndan saat 16.00'da hareket eden 35 otobüs, saat 16.45 civarında stada ulaştı. Misafir takım tribününde yer alacak 2 bin Fenerbahçe taraftarı, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra, saat 17.00'de kapıların açılmasıyla stada alınmaya başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftar otobüslerinin stada gelişi
- Güvenlik önlemleri
- Detaylar
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|5
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|5
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|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Başakşehir
|6
|8
|6. Denizlispor
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
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|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
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|5
|6
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|3
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|11
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
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|6
|10
|4. Adana Demirspor
|5
|9
|5. Fatih Karagümrük
|5
|9
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|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
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|5
|8
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|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|7
|8
|11. Chelsea
|6
|8
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|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
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|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|7
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|6
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
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|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2