Fenerbahçeli taraftarlar Belediye otobüslerinin içini tribüne çevirdi

Şükrü Saracoğlu Stadı'nın önünden otobüslere bindirilen sarı-lacivertli taraftarlar Vodafone Arena'ya gidiyor

Yüzlerce taraftar tezahüratlarla Kadıköy'ü inletiyor

Sercan SAPANATAN, İstanbul-

Beşiktaş derbisi için Vodafone Arena'ya gitmek üzere Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde 15.00'ten itibaren toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar Kadiköy'ü stat atmosferine çevirdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, kontrol noktalarından geçtikten sonra ve elektronik biletleri kontrol edildikten sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde bekletilmeye başladı. Yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçe taraftarı otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eşliğinde Vodafone Arena'ya götürülecekler. Stad önünde yaklaşık 40 adet belediye otobüsünün peş peşe sıralanması Kurbağlıdere'den başlayıp, stadın önünden Kızıltoprak ışıklara kadar ulaştı. Taraftarlar otobüslere bindirilip kontrollü bir şekilde polis eşliğinde tribündeki yerlerini almaları için Vodafone Arena'ya götürülecekler. Fenerbahçeli taraftarlar Belediye otobüslerinin içini de adeta tribüne çevirdi. Otobüs içinde bekleyenler tezahüratlara burada devam ediyor. Öte yandan deplasman tribünü olmasına rağmen bazı taraftarların küçük yaştaki çocuklarını da yanlarına alarak maça gitmek üzere hazırlık yaptıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin arama noktaları, taraftarların kontrol edilmesi

-Bekleyen otobüslerin görüntüsü

-Otobüs içinden görüntüler, taraftarların otobüs içindeki görüntüleri

-Taraftarların eğlencesi, şarkı söylemeleri, detaylar

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