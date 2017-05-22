Fenerbahçeli taraftarlar Bağdat Caddesi'nde takımı bekliyor

Üstü açık otobüs ile Bağdat Caddesi'ne giderek taraftarı ile bir kez daha buluşmaya ve şeref turu atmaya hazırlanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı , otobüsün arızası giderilemeyince normal takım otobüsü ile yola çıktı. Binlerce taraftar gecikmeli de olsa gerçekleşecek şampiyonluk turu için büyük bir coşku ile takımı bekliyor. Meşaleler yanıyor, tezahüratlar yapılıyor.

Şampiyon takımı taşıyan otobüs; stad-kızıltoprak-sahil güzergahını takip ederek, Suadiye ışıklardan caddeye çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bağdat Caddesi'nde bekleyen taraftarlar

-Meşaleler

-tezahüratlar

Hakan Tarhan-Sercan Sapanatan, İstanbul

