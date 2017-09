Fenerbahçeli Soldado: "Taraftarlar bu formanın önemini bana fazlasıyla hissettirdi"

"İspanyolların spordaki başarısının sırrı altyapıdaki doğru eğitim"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İspanyol forvet Roberto Soldado, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "Günün Röportajı" programına konuk oldu. Deneyimli golcü, açıklamalarında şampiyonluk vurgusu yaptı. Roberto Soldado'nun açıklamaları şöyle:

"GALİBİYETİ TARAFTARLARA ARMAĞAN EDECEĞİZ"

"İlk haftalar her zaman yeni takımlar için zor olur. Sezona istediğimiz gibi de başlayamadık ama Gençlerbirliği karşısında aldığımız galibiyetle birlikte takımın ilerleyen süreçlerde çok daha iyi olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki sahamızda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçını kazanıp, galibiyeti taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Takımda çok iyi hava var.

"TAKIMA KATKI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Son yıllarda oyun tarzım fazlasıyla değişti. Valencia'da oynadığım dönemlerde tam bir 9 numaraydım. İngiltere'ye gittikten sonra ise oyun tarzım biraz değişti. Ceza sahası dışında daha çok dolaşan bir oyuncu haline geldim. Bu özelliklerime takıma katkı vermeye çalışacağım.

"KENDİMİZİ ADAMALIYIZ"

Tüm hedefim kupalar için mücadele etmek. İki kulvarda da başarı hedefliyoruz. İyi bir kadromuz var. Seviyesi yüksek bir takımız. Hedefimiz şampiyonluk ve bunun için çok çalışmalıyız. Yüzde yüzümüzü vermeliyiz ve kendimizi buna adamalıyız.

"KENDİMLE YARIŞIRIM"

Yarışmacı ve mücadeleci biriyim. Kendimle yarışırım. Her gün kendimi geliştirmeyi başarırsam, etrafımdaki insanlara da bunun aynı doğrultuda yansıdığını düşünüyorum. Her zaman daha yukarılarda olmak istiyorum. Hedeflerinize ulaşmak için gerekenleri yaparsanız, zaten başarılı olacaksınız.

"DAHA FAZLA GOL ATMAK İSTERİM"

Valencia'daki gol rakamlarıma burada da ulaşmak isterim. Girdiğim pozisyonları gole çevirmek en büyük dileğim. Forvet oyuncuları hep gol atmak ister, daha fazla gol atmak ister.

"SOLDADO'NUN EN İYİ VERSİYONUNU GÖRECEKLER"

Her şeyi yapan bir taraftar var. Sahaya çıkmak o keyfi yaşamak en büyük motivasyon. Türkiye'de gördüğüm bir şey var; ısınmada tüm oyuncuları tek tek tribünlere çağırıyorlar. Bu daha önce gördüğüm bir şey değildi. O anları keyifli şekilde yaşamaya çalışıyorum. Taraftarların yanına gittiğinizde otomatik olarak vücut adrenalin salgılıyor ve motivasyon artıyor. Taraftarlar desteklerine devam etsinler. Bu destekler devam ederse Soldado'nun en iyi versiyonunu görecekler. Tüm takıma da bu aynı şekilde yansıyacak.

"TARAFTARLAR BU FORMAYLA OYNAYACAK OLMANIN ÖNEMİNİ BANA FAZLASIYLA HİSSETTİRDİ"

En büyük fark buradaki insanların futbola olan tutkuları. Saha dışındayken de bu tutkuyu size hissettiriyorlar. Türkiye'de dikkatimi çeken en büyük nokta bu oldu. Burada insanlar futbolu yaşıyorlar. Havaalanındaki karşılama, o an nasıl bir kulübe geldiğimi, bu insanların kulüplerine nasıl bir aşkla bağlı olduklarını hissetmeye başladım. Bu formayla oynayacak olmanın önemini bana fazlasıyla hissettirdiler. Türkler, İspanyollardan bile daha sıcak. Biz size göre daha soğuk kalıyoruz bu anlamda.

"İspanyolların spordaki başarısının sırrı altyapıdaki doğru eğitim"

İspanyolların spordaki başarısı altyapıda gördükleri doğru eğitimden kaynaklanıyor. İspanya'da çok büyük okullar var ve altyapıya büyük önem veriliyor. Birçok spor dalında aktifler. Küçük yaşlarda başlayan eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O okullarda hem insan, hem sporcu yetiştiriyorlar. O çocuklar büyüdüklerinde de bunun meyvesini topluyorlar.

"MEHMET TOPAL ÇALIŞKANLIĞIYLA TAKIMA KATKI SAĞLAMIŞTI"

6-7 yıl önce Mehmet Topal ile Valencia'da beraber oynadık. Mehmet orada 2 yıl oynadı ve çok güzel iki yıldı. Kuvvetli takımdık, Mehmet Topal da çalışkanlığıyla o takımı tamamlayan oyunculardandı. Mehmet Topal burada referans göreceğim oyunculardan. Bana adaptasyon konusunda çok yardımı olacak.

"KENDİMİZE İNANMALIYIZ"

Fırsat buldukça ligde oynanan maçları izledim. Zorlu ve rekabetin üst düzeyde olacağı bir sezon bizi bekliyor. Büyük oyunculardan kurulu kuvvetli rakiplerimiz var. Sezonu en üst sırada bitirebilmek için bütün engelleri aşmamız gerek. Rakiplerimiz de bize zorluk çıkaracak ama en önemlisi kendimize inanmak. Yolun sonunda şampiyon olmak istiyorsak inanmalıyız.

"İNANIYORUM Kİ BAŞARILARLA DOLU BİR YILI HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Taraftarlara buraya geldiğim ilk günden itibaren verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Umuyorum bu destek hep devam eder, çünkü taraftarların destekleri takımın istediklerini yapmasına çok katkı sağlıyor. İnanıyorum ki başarılarla dolu bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Umuyorum ve inanarak söylüyorum; sezon sonunda kutlayacak çok fazla sebebimiz olacak."

