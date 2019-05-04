Fenerbahçeli Ramil ve Alperen dünyanın zirvesine çıktı

KÜTAHYA () - U20 Kulüpler Ligi Birinci Kademe müsabakaları Kütahya Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda bugün başladı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in ilk ayağında erkekler 200 metrede mücadele eden Fenerbahçeli sporcu Ramil Guliyev, 19.99'luk derecesiyle birinci olmuş ve dünyanın birinci sırasına yükselmişti.

Bugün ise Kütahya'da başlayan U20 Kulüpler Ligi Birinci Kademe müsabakalarında Alperen Karahan yaptığı derece ile dünyanın zirvesine çıktı. Gülle atmada ilk hakkında 20.86 atarak Türkiye rekoru kıran Karahan, ikinci hakkında da 20.87 atarak rekorunu geliştirdi ve bu derece ile Ramil'den sonra dünyanın zirvesine çıkan ikinci Fenerbahçeli atlet oldu.

(FOTOĞRAFLI)