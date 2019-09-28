Fenerbahçeli oyunculardan beraberlik yorumu

Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, Max Kruse ve Vedat Muriç, 0-0 biten maç ile ilgili yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

LUİZ GUSTAVO: BÖYLE MAÇLARDA OYNAMAK AYRICALIKTIR

Çekişmeli bir derbi olduğunu söyleyen Luiz Gustavo, “Bugün 3 puanla ayrılabilirdik buradan ama maalesef olmadı. Güzel bir atmosferdi ve çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda daha iyi mücadele ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Derbiye çok iyi hazırlandıklarını ve bu tarz maçlarda mücadele etmenin ayrıcalık olduğunu ifade eden Brezilyalı oyuncu, “Bizim için bu hafta çok normal geçti, herkes çok iyi hazırlandı. İki takım arasındaki rekabeti herkes biliyor. Bizler için böyle maçlarda oynamak ayrıcalıktır” dedi.

MAX KRUSE: BU BULUNDUĞUNUZ ÜLKEYE DUYULAN SAYGIDIR

Kruse, önemli gol pozisyonları kaçırdıklarını belirterek, “İki takımda pozisyonlara girdi. Biz daha üstün gibiydik. Toplam 2-3 tane gol pozisyonuna girdik. Maçın sonunda da bir tane önemli gol pozisyonu vardı. Berabere bitti ama en azından deplasmandan beraberlikle döndük” şeklinde konuştu.

Derbi öncesi İstiklal Marşı’nı okuyarak dikkatleri üzerine çeken Alman oyuncu, “Geldiğim ilk günden beri söylüyorum, dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunu bulunduğunuz ülkeye duyduğunuz saygı olarak görüyorum. Kendimi bu ülkeye ait olduğumu göstermek için yapıyorum. Kendimi dil konusunda daha da geliştireceğim” açıklamasında bulundu.

VEDAT MURİÇ: FENERBAHÇE’DE EFSANE OLMAK İÇİN BURADAYIM

Oynadığı her maçta takıma elinden geldiğinin fazlasını vermeye çalıştığını söyleyen Muriç, “Derbilerin sonucu biraz sıkışık, son senelerde atan kazanır gibi derbiler var. Yanılmıyorsam bu berabere biten 5’inci maç oldu. Buraya 3 puan için geldik, iyi pozisyonlar yakaladık. Sonuç daha farklı olabilirdi bizim açımızdan. Bu oynadığım ilk derbiydi ve takıma elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum” dedi.

Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı taşımak istediğini vurgulayan Kosovalı forvet, Avrupa’daki önemli kulüplerin kendisini izlemesi hakkındaki soruya ise şu şekilde cevap verdi:

“Benim için moral motivasyon açısından hoş şeyler. Şu da gerçek ki dünya üzerinde bütün scoutlar her futbolcuyu izliyor, bu çok doğal. Bu benim moral motivasyonumu görmeme neden oluyor. Fenerbahçe’de efsane olmak için buradayım. İnşallah burada uzun yıllar kalıp, adımı şampiyonluklara yazdırmak istiyorum.”