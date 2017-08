Fenerbahçeli Nabil Dirar: "Bu takıma çok güveniyorum. İyi bir takım olacağız"

"Çalışmalarımızın karşılığını sezon sonunda mutlaka alacağız"

"Sabır, güven ve destekle şampiyonluk için engel yok"

"Hedefimiz Dünya Kupası'nda yer alabilmek. Tüm Faslıların rüyası bu"

İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nabil Dirar, kulübün dergisine yaptığı açıklamada, "Sabır, güven ve destekle şampiyonluk için engel yok" dedi.

Dirar'ın açıklamaları ve sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

- Takımımız kendini günden güne geliştiriyor. Öğreniyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Adım adım üstüne katarak ilerliyoruz. Sezona şanssız bir başlangıç yaptık ama bunu bir geçiş dönemi olarak değerlendirmeliyiz. Çalışmalarımızın karşılığını, sezon sonunda mutlaka alacağız.

- Bu takım için iyi işler yapabilecek bir oyuncuyum. Fizik yapım sayesinde saha içinde yüzde yüzümle oynayabiliyorum. Hem savunma hem hücum yapan birisiyim ve böyle oyunculara her zaman ihtiyaç vardır.

- Bütün dersleri çıkarıp, kafamızı kaldırıp Süper Lig'e ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Taraftarlarımızdan ricam; Avrupa'dan elenmiş olmamıza rağmen, bize her zaman destek olmaları. Bu takıma çok güveniyorum. İyi bir takım olacağız. Saha içinde her şeyi yapıp şampiyon olacağız.

- Benim gerçek anlamda idolüm; Brezilyalı fenomen Ronaldo idi ve sonraki dönemde Ronaldinho'yu beğenerek izliyordum.

- Monoca'da 2. Ligi gördüm, 1. Ligi gördüm. Ligi şampiyon tamamladık; o duyguyu tattım, hem de Paris Saint Germain gibi saygı duyduğum bir kulübün önünde lider tamamladık. Kolay değildi.

- Kafamın bir köşesinde her zaman taraftarlar için futbol oynama yani futbolu gerçekten yaşayanların gözünün önünde futbol oynama düşüncesi vardı. Türkiye milli takımının maçlarını izlerken de ağlayan taraftarlar gördüm ve ben de böyle bir ülkenin liginde oynayayım ki taraftarların bu tutkusunu sonuna kadar hissedeyim istedim. Fenerbahçe, gerçekten üst düzeyde ve büyük bir kulüp. Ayrıca maçlarını izlediğim bir kulüptü. Böyle büyük bir kulüpte oynamak ve taraftarlarla birlikte bu heyecanı tatmak istedim.

- Fenerbahçe tarihinin en çok gol atmış futbolcusu şu anki teknik direktörümüz. Bir golcü olması da, kale önünde neler yapacağımız konusunda bize çok yardım edeceği anlamına gelir. Bu konularda da bazı düzeltmeler yapıyor. Daha fazla gol nasıl atılır? Muhakkak bunun için ondan öğreneceğimiz çok şey var.

- Kanat oyuncuları olarak birbirimizi iyi anlıyoruz. Neler yapacağımızı ezberler duruma gelmeye başladık. Rakiplerden daha etkili olmaya çalışıyoruz. Bazen son vuruşlarda istediğimiz etkinliği gösteremedik ama çalışmalarımızla bunu da geride bırakacağız.

- Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum, zor olacak ama öğrenebilmek için her şeyi yapacağım. İnsanlara yakın olmayı seviyorum.

- Kazanmayı seven biriyim. Mücadeleci ve rekabetçiyim. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum.

- Açıkçası buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin bu kadar branşta mücadele eden bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Böylesine büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Basketbolu takip ediyorum ve neler yapıldığını biliyorum. Evde vakit buldukça FBTV'yi izliyorum ve diğer şubelerin neler yaptığını görüyorum. Kazanılan başarılar beni de gururlandırıyor. Hedefimiz; bu kulübe olabildiğince fazla kupalar kazandırmak.

- Hedefimiz Dünya Kupası'nda yer alabilmek. Tüm Faslıların rüyası bu! 1998'ten beri Fas Dünya Kupası'nda yer alamadı. Ben de tüm kalbimle orada olmak istiyorum. Maksimumuzu yapacağız."

İSTANBUL /