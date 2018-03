Fenerbahçeli Josef ile Skrtel, Galatasaray derbisini kazanmak istiyorlar

Josef de Souza: ''Şampiyonluk mücadelemize devam etmek istiyoruz''

Fenerbahçeli futbolcular Martin Skrtel ile Josef de Souza, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman öncesi konuşan iki futbolcu Galatasaray maçından galip ayrılmak istediklerini söyledi.

JOSEF DE SOUZA: ''ŞAMPİYONLUK MÜCADELEMİZE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

Galatasaray derbisinde her futbolcunu sahada olmaktan keyif alacağını dile getiren Josef de Souza, ''Türkiye'nin en büyük derbi maçı oynanacak. İyi futbol oynayıp şampiyonluk mücadelemize devam etmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar bunu devam ettirmeliyiz. Zor bir karşılaşma olacak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonluk şansımızı sürdüreceğiz'' dedi.

''GALATASARAY MAÇLARI HER ZAMAN FARKLI OLMUŞTUR''

Karşılaşmada anahtarın tüm takım olacağını belirten Josef, ''Sadece oyunun bir bölgesi oyunun kilidini çözemez. Tüm takımlar için geçerli bir durum var ve orta saha takımın önemli bir bölgesi. Ama takım başka oyunculardan da oluşuyor ve sadece benimle değerlendiremeyiz. Orada oynayan tüm oyuncular takıma katkı vermek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Galibiyete katkı sağlamak istiyoruz. Derbilere her zaman farklı bir konsantrasyonla hazırlanıyorum. O maçta sadece ben yokum. Beşiktaş'la oynadığımız maçta iyi bir günde değildik ve sahaya iyi bir performans yansıtamadık. Galatasaray maçları her zaman farklı olmuştur'' diye konuştu.

''19 YILDIR EN BÜYÜK RAKİBİMİZE KENDİ SAHAMIZDA KAYBETMİYOR OLMAK ÖNEMLİ''

Galatasaray karşısında 19 yıldır galip ayrılmanın önemli olduğunu ifade eden Josef, ''19 yıldır en büyük rakibimize kendi sahamızda kaybetmiyor olmak önemli bir veri. Ama her yılın hikayesi farklıdır. Her yıl o statta onlardan daha iyi olduğumuzu ispatlamamız lazım. Bu seriyi devam ettirip futbolumuzu oynamak istiyoruz. İyi oynarsak bu seriyi devam ettireceğimize inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Rakipte bu seriye son vermek için elinden geleni yapacaktır'' şeklinde konuştu.

''TARAFTARLAR KULÜBÜN EN TEMEL TAŞI''

Sarı-lacivertli taraftarların en büyük güçleri olduğunun altını çizen Josef, ''Bu sezon bazı maçlar stat boştu. Bunda bizimde hatamız var. Bizde onlara iyi bir görüntü veremedik. Ama yeni bir başlangıç için sansımız var. Cumartesi bizim için de bir fırsat. Cumartesi kazanarak yolumuza devam etmeyi başarırsak taraftarlarımızda inanıyorum ki stadı dolduracaktır. Biz şampiyonluğu onlar için istiyoruz. Onlar kulübün en temel taşı'' dedi.

''BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MAÇLARI ÇOK ÖZEL MAÇLAR''

Galatasaray ile Beşiktaş derbilerinin farklı olduğunu dile getiren Josef, şu ifadeleri kullandı: ''Bunu hissedebiliyorsunuz. Kazanılan kupaların rekabeti arttırdığını söyleyebiliriz. Beşiktaş ve Galatasaray maçları çok özel maçlar. İki maçında zorluk düzeyi yüksek. Benim aynı tutku ve istekle çıktığım müsabakalar. Trabzon ve Başakşehir maçlarına da aynı hisle çıkıyorum. Fernando'nun oynamamasını tercih ederim. Evet dostuz ve ailelerimiz birbirini tanıyor. Ama maç başlar dostluk biter. Ben kendi menfaatlerim için sahada olurum. Maç biter dostluğumuz tekrar devam eder.''

MARTİN SKRTEL: ''DERBİLER TARAFTAR, KULÜP VE OYUNCULAR İÇİN ÖZELDİR''

''Derbiler taraftar, kulüp ve oyuncular için özeldir'' diyen Martin Skrtel, ''Ben daha önce birkaç kez oynadım. Motivasyon rakipten gelmez. Buradaki herkesin motivasyonu Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamaktan doğal şekilde ortaya çıkıyor. Motivasyonumuz taraftardan geliyor. Maçlara bütün halinde değerlendirerek hazırlanıyoruz. Sahada rakibinden daha iyi olmak isteyen 11 oyuncu olacak. Çünkü bu etmenler bir araya gelince başarıya ulaşıyorsunuz. Bu karşılaşmaya hazırlanıyoruz ve özgüvenimiz yüksek. Ben şunun sözünü verebilirim. Sahada bulunan herkes ellerinde ne gerekiyorsa verecek ve inanıyorum ki 3 puanı alan taraf biz olacağız'' dedi.

''19 YILLIK SERİ BU MAÇTAN SONRADA DEVAM EDECEK''

Galatasaray maçı öncesi stresin olmadığını dile getiren Skrtel, ''19 yıllık seri bu maçtan sonrada devam edecek. Buna inanıp güveniyoruz. Taraftarın atmosferine ve desteğine inanıyoruz. Onların desteğiyle galibiyetle ayrılan taraf olacağız'' diye konuştu.

''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DERBİSİNİ OYNAYACAĞIZ''

Her futbolcunun dolu tribünlere karşı oynamak istediğini ifade eden Skrtel, ''Stadımız tamamen dolu olacak. Taraftarlar heyecanla bekliyor bizde bekliyoruz. Türkiye'nin en büyük derbisini oynayacağız. Heyecanlıyız ve o ilk çalacak düdüğü bekliyoruz. Umarım taraftarlarımıza o güzel oyunu gösteririz" diye konuştu.

''SONUNA KADAR TÜM ÇALIŞKANLIĞIMIZI ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Her karşılaşmanın farklı olduğunu kaydeden Skrtel, ''Bazı maçlarda topun sizde olması lazım. Ama bazı maçlarda farklı şeyler denersiniz. Maça uyumunuzla ve adapte olmanızla alakalı bir durumdur. Rakibe karşı oynarken onlarda aynı düşünceyle sahaya çıkacak. Her maç aynı şeyleri yapmaya çalışmazsınız. Sonuna kadar tüm çalışkanlığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. İyi oynadığınızda topun sizde kaldığı maçta iyi futbol gözükürse puan alamayabilirsiniz. En önemlisi puanları alıp taktiği doğru belirlemek. Taktiğiniz size 3 puanı getiriyorsa o başarılı bir taktiktir'' ifadelerini kullandı.

''BURADA ALACAĞINIZ 3 PUANDA AYNI DİĞER MAÇLARDA DA AYNI''

Derbi ile normal maçlardaki puanların aynı olduğunu dile getiren Skrtel, şu ifadeleri kullandı: ''Sanki bir final ve son maçmış gibi davranılıyor. Evet bir derbi maçı çok önemli. Ama burada alacağınız 3 puanda aynı diğer maçlarda da aynı. Ne kazandıktan sonra şampiyon olacağız yada istemediğimiz puan alırsak bir şeyler bitmeyecek. Son karşılaşmanın son düdüğüne kadar her şeyimizi vereceğiz. İstediklerimiz çok belli. Şampiyonluk için mücadelemiz devam edecek.''

