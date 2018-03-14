Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

Fenerbahçeli Halit Deringör vefat etti

İSTANBUL / Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör hayatını kaybetti.  Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüzün 927 Sicil numaralı Yüksek Divan...

Fenerbahçeli Halit Deringör vefat etti

İSTANBUL /

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör hayatını kaybetti. 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüzün 927 Sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, "Kolay mı Fenerbahçeli Olmak" eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör'ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.
Fenerbahçe ve Türk Futbolu için büyük bir değer olan Merhum Halit Deringör'e Allah'tan rahmet, başta Deringör Ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk Futbol Ailesi'ne baş sağlığı dileriz.
Merhum Halit Deringör'ün cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314