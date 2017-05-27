Fenerbahçeli Gregory van der Wiel: 4 milyon 400 bin Dolar dolandırıldım

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel, 4 milyon 400 bin Dolar dolandırıldığını söyledi.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen futbolcu şöyle konuştu:

"Ligin devre arasında ödeme yapmaya başladım. İlk ödemeyi kadro dışı kalmadan önce yaptım. Kulüp yöneticilerine dolandırıldığımı söyleyemedim.

Benim hayatıma büyük bir darbe vurdu bu olay. Kulüple de aram pek iyi değildi. Ancak bu olaydan sonra daha da kötü oldum. Performansım etkilendi. Futbol kariyerimi olumsuz etkiledi.

Benim Türkiye'yle bir sorunum yok. Ama ister istemez bu olaylardan sonra sarsıldım. Ama burada kalıp futbola devam etmek istiyorum.

Ne dememi bekliyorsun. Doğruyu mu söylemem gerekiyor, ya da işlerine geldiği gibi mi söylemem gerekiyor. Kulüple ilgili herhangi bir şey anlatamam. Yoksa kendimi daha da zor durumda bırakacağım.

Duyulduktan 1 gün sonra antrenöre her şeyi izah ettim. Özür de diledim. Antrenörüme de performansımın neden düşük olduğunu söyledim. Keşke kulübe daha önce söyleseydim ben bunu. Şu anda fazla bir şey anlatamıyorum. Ama tabii ki bu olayı en başka menajerime söylemem gerekiyordu. Bir de kulübe bilgi vermem gerekiyordu. Burada hata yaptım.

Ümit Akbulut'u önceden tanımıyordum. 11. ayda tanıştım kendisiyle. 1 ay sonra ilk parayı ödedim 440 bin Dolar.

Gülüşüm bile yetmiyor mu bu soruya. Bu şaka gibi bir durum. Adamlar serbest bırakıldı. Bir sürü davası ve dolandırıcılık dosyası var. Adam serbest bırakılıyor. 6 tane dosyası var. O kadar davası var, aynı günde şikayetçi olduk. 1 çocuk daha var 105 bin Dolar aldı. Tayland Kulübü'nden 1 milyon 200 bin Dolar para aldı. Onların avukatları da şikayetçi oldu. Bu kadar delil var, adamlar tehdit ediliyor, böyle bir sonuç ortaya çıkıyor.

Bu parayı geri istedim. Sonra 600 bin Dolar daha istediler ve verdiğiniz para yanar dedi. Ben paramı geri istedim, "Ümit Akbulut telefonda burası benim ülkem, ben bir telefonla 10 kişiyi götürürüm" dedi.

Daha henüz konsolosluktan yardım istemedim. Baktım burada herhangi bir durum olmuyor. 2 gün içinde konsolosluğa gideceğim.

Sneijder'le samimiyetim var. Bana dedi ki, neden para verdiniz. Bana da yanaşmaya çalıştı ama ben defol git dedim.

Benim yurt dışında yatırımlarım var. Hiçbir zaman bir sorun yaşamadım. Burada ilk kez böyle bir durum oldu.

Van Persie'ye sormamışlar bunu. Onu dolandırmak için herhangi bir girişimde bulunulmadı. Buraya futbol oynamak için geldim. Eğer bu sorunumu çözersem gerçekten futbol olarak da olumlu sonuçlanır."

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- Gregory van der Wiel açıklama

HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL /