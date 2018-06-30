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Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL,() - Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu kontrolünde sağlık kontrolünden geçti. Ardından teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde...

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL,() - Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu kontrolünde sağlık kontrolünden geçti.
Ardından teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde antrenman yapan sarı-lacivertliler, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla çalışmalarını sürdürdü. Tam sahada pas, kanat organizasyonları ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, yine tam sahada gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
SAMED KARAKOÇ'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Sarı-lacivertli ekibin genç oyuncularından Samed Karakoç'un 21'inci yaş günü kutlandı. Antrenman sonrasında tesislerde yenen yemeğin ardından teknik ekip ve futbolcular tarafından kendisi için hazırlatılan doğum günü pastasını kesen Samed, tebrikleri kabul etti ve ardından bu jestten dolayı teknik heyete ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
Fenerbahçe, öğle saatlerinden sonra günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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