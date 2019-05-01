Fenerbahçeli futbolcular, otizmlilerle buluştu

Damien Comolli: Bu çocukların sporla nasıl geliştiğini gördük

Roberto Soldado: Çocukların çabalarını görmek memnuniyet verici

Nabil Dirar: Onların yüzlerini gülümsetmek istiyoruz

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() -

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado ve Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Sporben Otizm Aileleri Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin organize ettiği karşılaşmada otizmli bireylerle tenis gösteri maçı yaptı. Organizasyonda sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli de yer aldı.

Otizme farkındalık amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Fenerbahçeli futbolcular, sportif direktör Damien Comolli, otizmli bireyler, aileleri spor ve iş dünyasından davetliler yer aldı. Soldado ve Dirar, Türkiye'nin ilk lisanslı otizmli tenisçisi Burak Erdoğan ile tenisçi ve yelkenci Aydın Yurdum ikilisiyle çiftler maçında karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Buraya gelmek için aldığım davet ben çok memnun etti. Geçen yıl Soldado'nun buraya geldiğini ve tenis yetenekleriyle çok kuvvetli bir iz bıraktığını biliyorum. Nabil, Soldado'nun yanında ne yapacak onu görmek için sabırsızlanıyorum. Burada birkaç dakika geçirdik ve çok duygusal anlar yaşadık. Bu çocukların sporla nasıl geliştiğini, onlar için nasıl çalışmaların yapıldığını gördük. Ben gördüklerime hayran kaldım. Muhteşem bir iş çıkarılmış" dedi.

ROBERTO SOLDADO: ÇOCUKLARIN ÇABALARINI GÖRMEK MEMNUNİYET VERİCİ

Organizasyn öncesinde kendilerine izletilen görüntülerden fazlasıyla etkilendiğini ifade eden İspanyol forvet Roberto Soldado, "Hem Nabil hem de benim için burada olmak büyük bir keyif. Bu insanların ilgiye ihtiyacı var. Çocukların çabalarını görmek memnuniyet verici. Zor bir hastalıktan bahsediyoruz ama çabalayarak ne kadar iyi olunabildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

NABİL DİRAR: ONLARIN YÜZLERİNİ GÜLÜMSETMEK İSTİYORUZ

Otizmin insanlar tarafından çok tanınması gerektiğine dikkat çeken Nabil Dirar, "Sizlerle burada olmak bizim için büyük bir keyif. İnsanlar bizim sayemizde belki de bu hastalığı biraz daha tanıyacaktır. Soldado'yla beraber bir tenis maçına çıkacağız ve biraz olsun keyif verip onların yüzünde gülümseme oluşturmak istiyoruz" dedi.

Sporben Otizm Aileleri Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin kurucusu Bener Erkorur, Türkiye'de 10 kişiden 8'inin otizmi bilmediğini ve insanların bu hastalığı öğrenmesi için çaba sarfettiklerini belirtti.

Gösteri maçının ardından Damien Comolli, Roberto Soldado ve Nabil Dirar'a katılımlarından dolayı plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Açıklamalar

- Karşılaşmadan görüntüler

- Plaket verilmesinden görüntüler

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