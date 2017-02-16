Fenerbahçeli futbolcular Krasnodar maçını değerlendirdi

Simon Kjaer: "Oyunumuzu geliştirmeliyiz"

Hasan Ali Kaldırım: "Erken ve basit bir gol yedik"

Alper Potuk: "Taraftarımızın desteğiyle turu inşallah evimizde geçeriz"

Fenerbahçeli futbolcular Simon Kjaer, Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar'a 1 - 0 yenildikleri maçın ardından konuştular.

Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Krasnodar karşısında erken yenen golün işleri zorlaştırdığını söyledi. Oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini de belirten Kjaer, tur için şanslarının olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ardından maçı yayıncı kuruluşa değerlendiren Kjaer, "Maçın daha başında, 4. dakikada kalenizde gol görüyorsanız, karşınıza engel olarak çıkıyor ve işleri zorlaştırıyor. Oyunumuzu geliştirmeliyiz. Top ayağımızdayken pozisyon anlamında oyunumuzu geliştirmeliyiz. Pozisyonlarımız tesadüfen oluşmuş pozisyonlar olmamalı. Eğer gol atsaydık daha iyi bir skor olurdu bizim için. 1-0'lık skor, oyunumuzu da göz önünde bulundurursak kabul edilebilir. Futbolda var bunlar. Hafta sonunu düşüneceğiz" dedi.

Savunmada görev alan Neustadter'in performansıyla ilgili de konuşan Kjaer, "Roman çok iyi bir iş çıkardı. Yapmamız gerekenleri yaptık onunla beraber. Sadece rakibin 1 golü söz konusuydu. Az pozisyon verdik. Bu kadar pozisyonu her maçta verebilirsiniz. Kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar tabii ki var. Roman başarılı isimlerdendi. Ben kimle oynarsak oynayalım rahatım" ifadelerini kullandı.

Son olarak turu geçmek için şanslarının bulunduğunu sözlerine ekleyen Simon Kjaer, "İkinci maçı sahamızda oynayacağız. Bu sezon bazen farklı takımlar olarak sahadaydık. Çarşamba günü de böyle olmalıyız. Şansımız var. Taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir maç çıkaracağız" şeklinde konuştu.

HASAN ALİ KALDIRIM: "ERKEN VE BASİT BİR GOL YEDİK"

Hasan Ali Kaldırım ise, Krasnodar karşısında maça iyi başlayamadıklarını ve erken yenen golün ardından istedikleri oyunu kuramadıklarını söyledi.

Hasan Ali Kaldırım, "İyi başlayamadık. Hareketli ve ofansif anlamda iyi paslarla oynayan bir takıma karşı oynadık. Erken ve basit bir gol yedik. İstediğimiz oyunu kuramadık. Oyunun çoğu bölümünde de kontrol kaybettik, git-geller oldu. Rakibin kontra ataklarına müsaade ettik, boş alanlar bıraktık. İkinci maç iç sahada ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Taraftarlarımızla birlikte turu geçmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ALPER POTUK: "TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE TURU İNŞALLAH EVİMİZDE GEÇERİZ"

Takım olarak kendilerine inandıklarını vurgulayan Alper Potuk da, "Maça kötü başladık, ilk dakikalarda gelen gol rakibin öz güvenini arttırdı. Bu akşam kendimize yakışmayan futbolu oynadık ama biz kendimize inanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle inşallah bu turu evimizde geçeriz" diye konuştu.

Sonuçla ilgili de Alper, "Bahanelere sığınamayız. Biz Fenerbahçeyiz. Her maça üst düzeyde konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Maç içinde farklı pozisyonlarda oynaması ile ilgili soruya da Alper Potuk, "Sahada olduğum sürece elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum" dedi.

KRASNODAR /