Fenerbahçeli futbolcular geceyi tesislerde geçirdi

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul () - Gaziantep deplasmanından beraberlikle dönen ve İstanbul'da taraftarının protestosu ile karşılaşan Fenerbahçe'de futbolcuların çoğu geceyi Samandıra Tesisleri'nde geçirdi.

Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan 00.50 gibi çıkan ve dışarıda bekleyen yüzlerce taraftarların daha çok yönetim aleyhine gösterdikleri tepkileri ile yüz yüze gelen Sarı-Lacivertli futbolcular, Samandıra'da da az sayıda bile olsa taraftarın protestosu sonucu huzursuz bir gece yaşadı.

Son 5 maçtır galip gelemeyen ve hedeflerden bir bir uzaklaşan Fenerbahçe'de; Sow, Wiel, Lens ve bir kaç futbolcu daha 01.15'te girdikleri Can Bartu Tesisleri'nden özel araçları ile hemen çıkarken, futbolcuların büyük bir çoğunluğu ise tesislerde kaldı ve sabah direkt idmana çıktı.

Bazı futbolcular tesislerde kalıp uyumayı, dinlenmeyi ve sonrasında idmana çıkmayı tercih ederken, gece geldikleri Samandıra'dan saat 14.00'ten sonra ayrılmaya başladılar. Kupada Kayserispor maçının hazırlıkları moralsiz başlarken, bazı futbolcular tedavilerini sürdürdü, bazı oyuncular ise yenileme antrenmanı yaptı.