Fenerbahçeli futbolcu Kjaer: "İstediğimiz sonucu aldık"

"Şenol Güneş'e benim tarafımdan hiçbir saygısızlık yoktu"

Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer, Beşiktaş karşısında özellikle ikinci yarıda ikili mücadelelerde sert kaldıklarını ve oyuna ağırlıklarını koyarak istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Simon Kjaer, maçla ilgili, "İlk yarı iyi bir performans sergileyemedik. Özellikle top ayağımızdayken çok fazla hata yaptık. Rakibimizin 10 kişi kalması oyunu tam anlamıyla değiştirdi. Sonraki bölümde özellikle ikinci yarıda ikili mücadelelerde daha serttik. Belki ligde bizde eksik olan şeylerden biri buydu. Daha iyi yapmamız gereken noktalardan biri buydu. Oyuna ağırlığımızı koymaya başladık. Önemli bir galibiyet takımımız için. Bu sonuç bizim için güzel bir sonuç oldu" değerlendirmesini yaptı.

İkinci yarıda "Kafamızı sakin tutmamız ve saha içerisinde sakin kalmamız gerektiğini konuştuk" diyerek sözlerini sürdüren Kjaer, "Hocamız da bize bunu söyledi. Bunu koruyarak ikinci yarıda kompakt ve birlikte bir görüntü sergiledik. Zorlu bir kavgaya, zorlu bir mücadeleye hazır olmalıydık, bunu yaptık ve istediğimiz sonucu aldık" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le arasında yaşananlarla ilgiliyse Kjaer, "İlk yarıda Robin'den ve takımımızdan genel anlamda hoşlanmadılar. Statta, bizim taraftarlarımız hariç, çok hoşnut değillerdi. İçeri girerken Robin'e bir şeyler söylüyordu ve ben Robin'in önüne geçtim. Robin'in önüne geçince bağırmaya başladı. Ben, 'biraz saygı göster' dedim. Türkçe bir şeyler söyledi, ben hiçbir şey anlamadım. Benim tarafımdan hiçbir saygısızlık yoktu bana göre. Devre arasından sonra ona elimi uzattım, tokalaşmak istedim. Elini uzatmak istemedi. Benim tarafımdan saygısız bir şey olmadığını söyledim ona. Bu şekilde gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Son olarak sakin bir insan olduğunu ifade eden Simon Kjaer, "Futbolun içinde bunlar var. Bunlar duyguların dışavurumudur. Biz bu oyunu bu yüzden oynuyoruz. Bu duyguların birikimiyle belki de oynuyoruz. Futbolda olan şeyler. Benim için sorun yok" diyerek sözlerini noktaladı.

İSTANBUL /