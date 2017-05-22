Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

Fenerbahçeli basketbolcular şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin Euroleauge'de Olympiacos'u 80-64 yenerek Avrupa'nın 1 numarası olduğu maçın ardından oyuncular açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başarılı yıldız ismi Bobby Dixon, "Geçen yıl finalde kaybettiğimiz kupayı bu yıl...

Fenerbahçeli basketbolcular şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin Euroleauge'de Olympiacos'u 80-64 yenerek Avrupa'nın 1 numarası olduğu maçın ardından oyuncular açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başarılı yıldız ismi Bobby Dixon, "Geçen yıl finalde kaybettiğimiz kupayı bu yıl aldık çok mutluyuz. Çok zor bir maç oldu ama çok iyi defans yaptık ve kupayı kazandık" dedi. 
Pero Antic ise "Şampiyon olmak çok güzel. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok zor bir sezon oldu. Ama daha her şey bitmedi. Lig şampiyonluğu da alacağız. Olympiacos'a gelirsek çok iyi bir takım. Her zaman geri dönmeyi biliyorlar. Extra güç harcamak zorunda kaldık onları yenmek için. Ama biz başardık. Taraftara gelince ise müthiştiler bizim 6'ıncı adamamız oldular sahada"şeklinde konuştu. 
Fenerbahçe takımda attığı kritik sayılar ile şampiyonluğun önemli isimlerinden olan Datome "Evet şampiyonuz bu sefer başardık çok mutluyuz. Ülkeye ve takıma ilk şampiyonluğu getirdik. Bizim çok özel, müthiş bir gece oldu. Şampiyon olursak saçımı keseceğime dair söz vermiştim ve yaptık. Seneye'de sakalımı kesermiyim bilmiyorum. Şimdi eğlence ve kutlama zamanı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Bogdanovic ise "Şampiyonuz çok mutluyuz. Tüm taraftarımıza çok teşekkürler bizi tüm yıl desteklediler. Bu şampiyonluğa çok inanmıştık. Tüm takım arkadaşlarıma, hocamıza, ve beni her zaman destekleyen aileme çok teşekkür ederim" 
Karşılaşmayıda değerlendiren Bogdanovic "Maç sayı farkından dolayı kolay gözükebilir ama zor bir maç oldu. Çok çalıştık yenmek için. Bizim için müthiş tecrübe oldu" dedi.
Transfer konusunda konusunda konuşan Sırp yıldız "Öncelik lig şampiyonluğu. Obradovic ile bu konuyu bir çok kez konuştuk. Bana her zaman transfer konularını düşünme dedi. BEnde düşünmedim. Ama bir gerçek varki NBA benim hayalim. Aama şuan bunu konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Oyuncular açıklama
-Detay 

Haber-Kamera: Sercan SAPANATAN - Hakan TARHAN / İSTANBUL,()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246