Fenerbahçeli basketbolcular şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin Euroleauge'de Olympiacos'u 80-64 yenerek Avrupa'nın 1 numarası olduğu maçın ardından oyuncular açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başarılı yıldız ismi Bobby Dixon, "Geçen yıl finalde kaybettiğimiz kupayı bu yıl aldık çok mutluyuz. Çok zor bir maç oldu ama çok iyi defans yaptık ve kupayı kazandık" dedi.

Pero Antic ise "Şampiyon olmak çok güzel. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok zor bir sezon oldu. Ama daha her şey bitmedi. Lig şampiyonluğu da alacağız. Olympiacos'a gelirsek çok iyi bir takım. Her zaman geri dönmeyi biliyorlar. Extra güç harcamak zorunda kaldık onları yenmek için. Ama biz başardık. Taraftara gelince ise müthiştiler bizim 6'ıncı adamamız oldular sahada"şeklinde konuştu.

Fenerbahçe takımda attığı kritik sayılar ile şampiyonluğun önemli isimlerinden olan Datome "Evet şampiyonuz bu sefer başardık çok mutluyuz. Ülkeye ve takıma ilk şampiyonluğu getirdik. Bizim çok özel, müthiş bir gece oldu. Şampiyon olursak saçımı keseceğime dair söz vermiştim ve yaptık. Seneye'de sakalımı kesermiyim bilmiyorum. Şimdi eğlence ve kutlama zamanı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Bogdanovic ise "Şampiyonuz çok mutluyuz. Tüm taraftarımıza çok teşekkürler bizi tüm yıl desteklediler. Bu şampiyonluğa çok inanmıştık. Tüm takım arkadaşlarıma, hocamıza, ve beni her zaman destekleyen aileme çok teşekkür ederim"

Karşılaşmayıda değerlendiren Bogdanovic "Maç sayı farkından dolayı kolay gözükebilir ama zor bir maç oldu. Çok çalıştık yenmek için. Bizim için müthiş tecrübe oldu" dedi.

Transfer konusunda konusunda konuşan Sırp yıldız "Öncelik lig şampiyonluğu. Obradovic ile bu konuyu bir çok kez konuştuk. Bana her zaman transfer konularını düşünme dedi. BEnde düşünmedim. Ama bir gerçek varki NBA benim hayalim. Aama şuan bunu konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oyuncular açıklama

-Detay

Haber-Kamera: Sercan SAPANATAN - Hakan TARHAN / İSTANBUL,()