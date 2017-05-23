Fenerbahçeli Barış Hersek'ten 3 takımda 11 şampiyonluk

FENERBAHÇE kadrosunda THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan uzun forvet Barış Hersek, kariyerinde son 6 sezonda 3 farklı takımla tam 11 tarihi kupa kazandı.Anadolu Efes'te yetişen 29 yaşında, 2.08 boyundaki oyuncu, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 2012-12 sezonunda hem Türkiye Kupası, hem lig şampiyonluğu hem de FIBA Eurochallenge Kupası zaferi yaşadı. Ligde 37 yıl sonra şampiyon olan siyah-beyazlıların kazandığı Eurochallenge Kupası, Anadolu Efes'in 1996 yılındaki Koraç Kupası'ndan sonra erkek basketbolunda bir Türk takımının kaldırdığı ikinci Avrupa kupası oldu. Beşiktaş'la 2012-13 sezonunun başında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alıp kupaları dörtleyen Barış, ardından Pınar Karşıyaka'nın yolunu tuttu.Karşıyaka'daki ilk sezonu olan 2013-14'te ilk kez Türkiye Kupası, 2014-15'te ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldıran tecrübeli forvet, aynı yıl 28 yıl sonra kazanılan Spor Toto Basketbol Ligi şampiyonluğunun da başrol oyuncuları arasında yer aldı. Yeşil kırmızılılardaki başarısıyla Fenerbahçe Antrenörü Zeljko Obradovic'in dikkatini çeken Barış Hersek, şampiyonluğun ardından Kanarya'ya imza attı. Fenerbahçe'de geçen yıl Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, bu sezon ise Cumhurbaşkanlığı Kupası ile basketbol tarihimizde ilk olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde bu sezon geçen yıla oranla daha az süre alan Barış, ligde 18, Euroleague'de 2 karşılaşmada forma giydi.

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