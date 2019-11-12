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Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor hazırlıkları milli oyunculardan yoksun başladı
Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe’de hazırlıklar milli oyunculardan yoksun sürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde akşam saatlerinde yardımcı antrenör Volkan Kazan yönetiminde...
SPOR 12.11.2019, 21:33
Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe’de hazırlıklar milli oyunculardan yoksun sürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde akşam saatlerinde yardımcı antrenör Volkan Kazan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
ERSUN YANAL GÖZ OPERASYONU GEÇİRDİ
Bugün gerçekleştirilen idmanda gözünden bir operasyon geçiren teknik direktör Ersun Yanal yer almadı. Antrenmanda sarı-lacivertli ekibin başında yardımcı antrenörler yer aldı. Fenerbahçe Kulübü’nden Ersun Yanal ile ilgili yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz" denildi.
KRUSE VE GUSTAVO ÖZEL PROGRAMDA ÇALIŞTI
Alman futbolcu Max Kruse ile Brezilyalı Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalışmalarına devam ederken, sakatlığını atlatan Adil Rami 13 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.
Öte yandan sarı-lacivertli takımın antrenmanında özel misafirler de vardı. Özel bir hastanede hematoloji bölümünde tedavi gören minik Fenerbahçeliler, idman öncesinde teknik kadro ve futbolcularla bir araya geldi. Hematoloji hastalıklarına farkındalık yaratmak adına sağlık maskesi takan futbolcular, ‘Hayallerimize sen de destek ol’ yazılı bir de pankart açtı. Minikler, yaptıkları resimleri futbolculara takdim ederken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.
Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde akşam saatlerinde yardımcı antrenör Volkan Kazan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
ERSUN YANAL GÖZ OPERASYONU GEÇİRDİ
Bugün gerçekleştirilen idmanda gözünden bir operasyon geçiren teknik direktör Ersun Yanal yer almadı. Antrenmanda sarı-lacivertli ekibin başında yardımcı antrenörler yer aldı. Fenerbahçe Kulübü’nden Ersun Yanal ile ilgili yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz" denildi.
KRUSE VE GUSTAVO ÖZEL PROGRAMDA ÇALIŞTI
Alman futbolcu Max Kruse ile Brezilyalı Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalışmalarına devam ederken, sakatlığını atlatan Adil Rami 13 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.
Öte yandan sarı-lacivertli takımın antrenmanında özel misafirler de vardı. Özel bir hastanede hematoloji bölümünde tedavi gören minik Fenerbahçeliler, idman öncesinde teknik kadro ve futbolcularla bir araya geldi. Hematoloji hastalıklarına farkındalık yaratmak adına sağlık maskesi takan futbolcular, ‘Hayallerimize sen de destek ol’ yazılı bir de pankart açtı. Minikler, yaptıkları resimleri futbolculara takdim ederken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.
Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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