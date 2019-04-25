Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında cumartesi günü Trabzonspor’u konu edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi. 5’e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümü dar alanda yapılan çift kale maç ile son buldu. Maç sırasında Valbuena elinden ufak bir sakatlık geçirirken, daha sonra antrenmana devam etti.

Sarı-lacivertli ekipte Victor Moses ve Serdar Aziz sakatlıklarından dolayı antrenmanda yer almazken, tedavisi devam eden Hasan Ali Kaldırım salonda özel programda dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe’de sezon başından bu yana kadroda bulunmayan Tolga Ciğerci de çalışmalarını salonda gerçekleştirdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan görüntüler

- Ersun Yanal’ın detayları

- Dirar’ın gol sevinci

- Hasan Ali’nin detayları

- Genel görüntüler