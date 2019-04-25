Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında  cumartesi günü Trabzonspor’u konu edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.  Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen...

Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında  cumartesi günü Trabzonspor’u konu edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. 
Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli oyuncular pas  çalışması gerçekleştirdi. 5’e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümü dar alanda yapılan çift kale maç ile son buldu. Maç sırasında Valbuena elinden ufak bir sakatlık geçirirken, daha sonra antrenmana devam etti. 
Sarı-lacivertli ekipte Victor Moses ve Serdar Aziz sakatlıklarından dolayı antrenmanda yer almazken, tedavisi devam eden Hasan Ali Kaldırım salonda özel programda dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe’de sezon başından bu yana kadroda bulunmayan Tolga Ciğerci de çalışmalarını salonda gerçekleştirdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- İdmandan görüntüler
- Ersun Yanal’ın detayları
- Dirar’ın gol sevinci
- Hasan Ali’nin detayları
- Genel görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328