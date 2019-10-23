Fenerbahçe’de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Kruse ve Dirar özel programda dahilinde, Emre ise takımla birlikte çalıştı

İSTANBUL, () - Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. 3 takım halinde hücum ve savunma çalışmaları ile idman devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde, Max Kruse ve Nabil Dirar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.