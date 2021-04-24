Fenerbahçe’de başkanlık seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe Spor Klübü'nün Genel Kurul toplantı tarihi belli oldu. Yapılacak Genel Kurulda gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihinde yapılacak. Fenerbahçe Genel Kurulu' ilk toplantısında yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda ise seçimler 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Spor Klübü'nün Genel Kurul toplantı tarihi belli oldu. Yapılacak Genel Kurulda gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihinde yapılacak. Fenerbahçe Genel Kurulu' ilk toplantısında yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda ise seçimler 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İş insanı Ali Koç'un yıllardır başkanlığını yürüttüğü Sarı-Lacivertli takım Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde kimlerin aday olacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un yeniden aday olacağı bilinirken, kısa sürede neler olabileceği de kafalarda soru işareti oluşturuyor. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 5-6 haziran tarihinde gerçekleşecek.
28 bin 528 üye başkanlık seçiminde oy kullanabilecek. Seçimlerin pandemi dolayısıyla elektronik oy kullanmayla yapılabileceği ve bu durumla alakalı çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016