Fenerbahçe’de başkanlık seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe Spor Klübü'nün Genel Kurul toplantı tarihi belli oldu. Yapılacak Genel Kurulda gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihinde yapılacak. Fenerbahçe Genel Kurulu' ilk toplantısında yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda ise seçimler 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İş insanı Ali Koç'un yıllardır başkanlığını yürüttüğü Sarı-Lacivertli takım Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde kimlerin aday olacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un yeniden aday olacağı bilinirken, kısa sürede neler olabileceği de kafalarda soru işareti oluşturuyor. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 5-6 haziran tarihinde gerçekleşecek.

28 bin 528 üye başkanlık seçiminde oy kullanabilecek. Seçimlerin pandemi dolayısıyla elektronik oy kullanmayla yapılabileceği ve bu durumla alakalı çalışmaların devam ettiği belirtildi.