Fenerbahçe’de Ayew heyecanı

İbrahim Yıldız – Anıl Uçan / İstanbul,() -

Fenerbahçe, Swansea City’den Andre Ayew’i renklerine bağlıyor.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da yaptığı kampla sürdüren Swansea City’de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Andre Ayew için adımı attı. Swansea City’den sarı-lacivertli ekip ile görüşmek için izin alan Andre Ayew, özel uçakla İstanbul’a getirilecek.

Swansea City’nin Ayew’e Fenerbahçe ile transfer görüşmesine izin vermesinin ardından Koç Grubu’na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ayrıldı. Ali Koç’a ait TC-KMR kuyruk tescilli uçak Ayew’i almak için Avusturya’nın Innsbruck Havalimanı’na gitti. Sarı-lacivertlilerin Ayew’i yarın sağlık kontrolünden geçirmesi ve en yakın zamanda resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe de sosyal medya hesabından göz kırpan bir tweet paylaşarak sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı.