Fenerbahçe’de Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 7’nci haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 7’nci haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, Galatasaray derbisinde ilk 11’inde yer almayan oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi. Antrenmanda Hasan, Adil, Oytun, Sadık, Mevlüt, Miha, Serdar, Tolgay, Abdullah ve altyapıdan 8 oyuncu yer aldı. Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve çift kale maçla sona erdi.
TEKNİK EKİP VE OYUNCULARIN ÇOCUKLARI DA ANTRENMANI İZLEDİ
Sarı-lacivertlilerde, teknik ekip ve futbolcuların aileleri ile çocukları da antrenmana geldi. İdmanın ardından teknik ekip, futbolcular ve aileler toplu fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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