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Fenerbahçe 3 oyuncusunu kiraladığını açıkladı

Fenerbahçe, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Batuhan Yılmaz TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Modafenspor'a, Yusuf Mert Tunç TFF 1'inci Lig...

SPOR 03.09.2019, 12:25
Fenerbahçe 3 oyuncusunu kiraladığını açıkladı
Fenerbahçe, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Batuhan Yılmaz TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Modafenspor'a, Yusuf Mert Tunç TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'a ve Cebrail Akbulut ise TFF 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralandı.

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