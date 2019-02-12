Fenerbahçe - Zenit maçının ilk 11'leri belli oldu

Yeni transferler ilk 11'de

İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayak maçında bugün saat 20.55'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Zenit mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna bildirdiği 3 isim Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan, Rusya ekibi ile oynanacak mücadelede ilk 11'de sahaya çıkacak.

Mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11'leri şu şekilde:

HAKEMLER: Ruddy Buquet, Guillaume Debart, Julien Pacelli

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay Arslan, Valbuena, Moses, Slimani

ZENIT: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskyi, Nabiullin, Kranevitter, Barrios, Hernani, Mak, Driussi, Dzyuba