Fenerbahçe - Zenit maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan maçta Fransız hakem Ruddy Buquet düdük çaldı. Buquet'in yardımcılıklarını ise Guillaume Debart ve Julien Pacelli üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde oynanan Kayserispor maçının 11'ine göre Zenit karşısına 4'ü zorunlu 8 değişik isimle çıktı. Yanal, UEFA listesinde yer almayan Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz ve Roberto Soldado'ya yer veremezken Volkan Demirel, Andre Ayew, Roman Neustaedter'i yedek soyundurdu, karşılaşma öncesi de Tolgay Arslan sakatlık yaşadı. Tecrübeli teknik adam bu isimlerin yerine sahaya Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Mehmet Topal, Victor Moses, Islam Slimani ve Eljif Elmas'ı sürdü.

Ersun Yanal sahaya şu 11'le çıktı: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Valbuena, Moses, Slimani.

MOSES VE SADIK İLK KEZ AVRUPA MAÇINDA

Sarı lacivertli ekipte devre arasında takıma dahil olan Victor Moses ile Sadık Çiftpınar, sarı lacivertli forma ile ilk kez Avrupa maçında sahaya çıktı. Öte yandan Moses, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11'de sahadaki yerini aldı.

TOLGAY ARSLAN MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de devre arasında takıma dahil olan ve sarı lacivertli forma ile ilk Avrupa maçına çıkacak olan Tolgay Arslan karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. Esame listesinde ilk 11'de yer alan Tolgay, maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle 11'deki yerini Eljif Elmas'a bıraktı. Tolgay'ın mücadele öncesi ısınmak için çıktığı sahada sakatlık yaşandığı belirtildi. Tolgay'ın durumundan sonra yedek kadroya Frey eklenirken, Benzia'ya bu maçta görev verilmedi.

KALE HARUN'A EMANET

Ersun Yanal, sakatlığı sona eren Harun Tekin'e Zenit maçında kaleyi emanet etti. Tecrübeli teknik adam, en son ligde 24 Aralık'ta Antalyaspor ile oynanan maçta görev verdiği Harun Tekin'e 50 gün sonra Avrupa mesaisinde şans verirken Volkan Demirel'i yedek soyundurdu.

NETO VE SKRTEL ESKİ TAKIMLARINA KARŞI SAHADA

Fenerbahçeli futbolculardan Luis Neto ve Martin Skrtel eski takımlarına karşı sahadaki yerlerini aldı. 2004-2005 sezonunda Zenit'e transfer olan ve 2007-2008 sezonuna kadar forma giyen Skrtel mücadeleye ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon Zenit'e dönen Neto ise eski takımına karşı yedek soyundu.

Öte yandan mücadele başlamadan önce ısınmak için sahada yer alan Volkan Demirel ile Neto hasret giderdi. İki futbolcu saha kenarında birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.

STAT DOLDU

Fenerbahçe ile Zenit arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta içi olması rağmen takımlarını yalnız bırakmayan sarı lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla gönül verdikleri takımlarına destek oldular. Zenit taraftarları ise kendilerine ayrılan yerin büyük bir bölümünü doldurdu.



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