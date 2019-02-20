Fenerbahçe, Zenit maçına hazır

Mustafa AKIN / St. Petersburg,() - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Rusya ekibi Zenit ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Gazprom Arena'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman topla çalışma gerçekleştirdi. Sarı lacivertli futbolcular, idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Valbuena, kadroya dahil edilmeyen Benzia ve cezası bulunan Isla, Rusya'da yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan detaylar