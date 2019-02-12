Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Fenerbahçe - Zenit: 1 - 0

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit 'i 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe - Zenit: 1 - 0

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ruddy Buquet, Guillaume Debart, Julien Pacelli üstlendi. 
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena (Dk.90+2 Neustadter), Moses (Dk.84 Alper), Eljif Elmas (Dk.71 Ayew), Slimani
ZENIT: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskyi, Nabiullin (Dk.61 Smolnikov), Kranevitter, Barrios, Hernani, Mak (Dk.84 Marchisio), Driussi (Dk.73 Azmoun), Dzyuba
SARI KARTLAR: Isla, Sadık (Fenerbahçe) -  Rakitskyi, Anyukov, Mak (Zenit)
GOL: Dk. 22 Slimani (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit 'i 1-0 mağlup etti. 
Sarı-lacivertli temsilcimiz bu maçın rövanşını 21 Şubat Perşembe günü Yeni Zenit Stadyumu'nda oynayacak.
18'inci dakikada Moses'in ceza yayı gerisinden düzgün vuruşunda savunmaya çarpan top yandan auta çıktı.
21'inci dakikada Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Sadık'a çarpan top Slimani'nin önünde kaldı. Ceyazirli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.
24'üncü dakikada Isla'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Eljif'in vuruşunda topu kaleci Lunev çeldi. 
27'nci dakikada Moses'in pasında topla buluşan Eljif'in vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43'üncü dakikada ceza alanı içerisinde Mehmet Topal, Driussi'ye faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Ruddy Buquet, Topal'ın hareketi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
44'üncü dakikada topun başına Mak geçti. Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun topa 2 hamlede sahip olarak gole izin vermedi. 
50'nci dakikada Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza alanı içinde bulunan Slimani kafa vurdu ancak top üstten dışarı çıktı. 
60'ıncı dakikada Isla ile verkaça giren Valbuena'nın ceza alanı içinden vuruşunda topu kaleci Lunev kontrol etti.
77'nci dakikada Mak'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla ceza sahası içinde buluşan Dzyuba kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Harun meşin yuvarlağa sahip oldu.
85'inci dakikada Ayew'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu savunma engeline takıldı. 
Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLAR: Akın ÇELİKTAŞ - Cemal YURTTAŞ

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328