Fenerbahçe - Zenit: 1 - 0

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ruddy Buquet, Guillaume Debart, Julien Pacelli üstlendi.

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena (Dk.90+2 Neustadter), Moses (Dk.84 Alper), Eljif Elmas (Dk.71 Ayew), Slimani

ZENIT: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskyi, Nabiullin (Dk.61 Smolnikov), Kranevitter, Barrios, Hernani, Mak (Dk.84 Marchisio), Driussi (Dk.73 Azmoun), Dzyuba

SARI KARTLAR: Isla, Sadık (Fenerbahçe) - Rakitskyi, Anyukov, Mak (Zenit)

GOL: Dk. 22 Slimani (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit 'i 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli temsilcimiz bu maçın rövanşını 21 Şubat Perşembe günü Yeni Zenit Stadyumu'nda oynayacak.

18'inci dakikada Moses'in ceza yayı gerisinden düzgün vuruşunda savunmaya çarpan top yandan auta çıktı.

21'inci dakikada Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Sadık'a çarpan top Slimani'nin önünde kaldı. Ceyazirli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.

24'üncü dakikada Isla'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Eljif'in vuruşunda topu kaleci Lunev çeldi.

27'nci dakikada Moses'in pasında topla buluşan Eljif'in vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43'üncü dakikada ceza alanı içerisinde Mehmet Topal, Driussi'ye faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Ruddy Buquet, Topal'ın hareketi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

44'üncü dakikada topun başına Mak geçti. Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun topa 2 hamlede sahip olarak gole izin vermedi.

50'nci dakikada Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza alanı içinde bulunan Slimani kafa vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

60'ıncı dakikada Isla ile verkaça giren Valbuena'nın ceza alanı içinden vuruşunda topu kaleci Lunev kontrol etti.

77'nci dakikada Mak'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla ceza sahası içinde buluşan Dzyuba kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Harun meşin yuvarlağa sahip oldu.

85'inci dakikada Ayew'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu savunma engeline takıldı.

Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLAR: Akın ÇELİKTAŞ - Cemal YURTTAŞ