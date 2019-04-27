Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,() -
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yapılacak düğün ve voleybol maçı olmasından dolayı salonu erken boşaltmaları gerektiklerini söyledi.
Faaliyet raporunu kulüp başkanı Ali Koç'un aktaracağını söyleyen Vefa Küçük, toplantıya katılanlara teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ali Koç detaylar
-Salondan görüntüler
-Genel detaylar