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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağan toplantısı saat 12:30'da başlayacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı öncesi...
SPOR 26.10.2019, 12:13
Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL /
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağan toplantısı saat 12:30'da başlayacak.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak.
Saat 12.30'da başlayacak toplantıya Erdoğan'ın saat 14.00'te katılması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Toplantı öncesi yapılan hazırlıklar
- Genel detaylar
(FOTOĞRAFLAR)
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