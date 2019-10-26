banner314

banner325

Son Dakika

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL   Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan...

SPOR 26.10.2019, 13:02
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL  

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak. Saat 12.50'de başlayan toplantıya Erdoğan'ın saat 14.00'te katılması bekleniyor.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı toplantıya üyeler yoğun bir katılım gösterdi.
VEFA KÜÇÜK SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TEŞRİF EDECEKLER
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kısa bir konuşma yaptı. Küçük, şunları söyledi;
Kurulumuzu açıyorum. Saat 14.00 gibi Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız gelene kadar olağan gündemimizi bitirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bugün kimseye konuşma sırası ve izni vermeyeceğim. Şimdiden affınıza sığınıyorum.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Toplantı için yapılan hazırlıklar
- Kongre üyelerinden görüntüler
- Başkan Ali Koç'tan detaylar
- Genel detaylar

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 8 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 9 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 8 7
15. Osmanlıspor 8 7
16. Altınordu 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Leicester City 10 20
3. Man City 9 19
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2