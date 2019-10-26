Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - İSTANBUL

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katılacak. Saat 12.50'de başlayan toplantıya Erdoğan'ın saat 14.00'te katılması bekleniyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı toplantıya üyeler yoğun bir katılım gösterdi.

VEFA KÜÇÜK SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TEŞRİF EDECEKLER

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kısa bir konuşma yaptı. Küçük, şunları söyledi;

Kurulumuzu açıyorum. Saat 14.00 gibi Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız gelene kadar olağan gündemimizi bitirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bugün kimseye konuşma sırası ve izni vermeyeceğim. Şimdiden affınıza sığınıyorum.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantı için yapılan hazırlıklar

- Kongre üyelerinden görüntüler

- Başkan Ali Koç'tan detaylar

- Genel detaylar