Fenerbahçe Yönetimi UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu: "UEFA Başkanı Ceferin ile çok muazzam bir toplantı oldu"

"Mali fair play konusunu da görüştük"

Cenevre ()

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin ile İsviçre'de bir görüşme yaptı. Toplantıda TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı ile Futbol Federasyonu delegasyonu da yer aldı.

Toplantının oldukça iyi geçtiğini belirten Şekip Mosturoğlu, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Yaklaşık bir ay evvel randevusu alınmış, planlanmış bir toplantıydı. Ajandamızda hem kulübümüzü hem de bir bölümü Türk futbolunu ilgilendiren bir takım konular vardı. Bu konuda direkt UEFA Başkanı ve Genel Sekreteri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Kendi düşüncelerimizi aktardık. Çok olumlu, muazzam denilecek bir toplantı oldu. UEFA'nın yeni yönetiminin kulüp bazlı anlayışı olduğunu anladık. Daha evvel böyle doğrudan diyalogların kurulması çok tesadüf edilebilen bir durum değildi. Bu bizi son derece memnun etti. Yıldırım beyin başkanlığında Futbol Federasyonu delegasyonu da vardı. Onlar da Türk futbolu ile ilgili bir takım beklentileri ve problemleri aktardılar. Bana göre çok çok iyi toplantı oldu.

"5-6 YILDIR BLOKAJDA BEKLEYEN 2.1 MİLYON EURO PARAMIZ ÖDENECEK"

Ayrıca onlara seçilmelerinden dolayı hayırlı olsun dileklerimizi bildirdik. Somut olarak şunu söyleyeyim. Kulübümüzün uzunca bir dönemdir, 5-6 yıldır blokajda bekleyen 2.1 milyon Euro parası vardı. UEFA Başkanı bunun hemen ödenmesi konusunda talimat verdi. Bu çok olumlu bir gelişme ve gündemdeki maddelerden sadece bir tanesiydi. Mali fair play ve diğer konular vardı; onları da konuştuk. Toplantı çok muazzam oldu. İnşallah olumlu sonuçlarını hem kulübümüz hem de Türk futbolu adına önümüzdeki günlerde görürüz."