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Fenerbahçe'yi van Persie, Neustadter ve Advocaat'ın tecrübesi taşıyacak

Krasnodar'a karşı forvet hattı van Persie'nin Skrtel'in yerine Neustatder oynayacak Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul- Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bu maç öncesinde bir çok kozu ve avantajları bulunuyor. Birincisi;...

Fenerbahçe'yi van Persie, Neustadter ve Advocaat'ın tecrübesi taşıyacak

Krasnodar'a karşı forvet hattı van Persie'nin

Skrtel'in yerine Neustatder oynayacak

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul-

Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bu maç öncesinde bir çok kozu ve avantajları bulunuyor.

Birincisi; rakibin liginin başlamamış olması. Bu sezon ilk kez resmi bir maça çıkacak olan Krasnodar bu maç öncesinde kapalı kutu olsa da Fenerbahçe birbirini tanıyan, hazır bir takım.

İkincisi; kış mevsimine rağmen stadın modern oluşu ve ısıtma sistemi ile -5 olan ısının satd içinde +10'a kadar çıkartılıyor olması Fenerbahçe için bir handikap yaratmayacak.

Üçüncüsü; Advocaat'ın 3 sezon Rusya Ligi'nde Zenit'i çalıştırması ve Rus ekolünü iyi bilmesi...

Dördüncü avantaj, cezası bulunan Srktel'in yerine Rusya milli takımında oynayan Neustadter'in bu maçta savunmada forma giyecek olması.

Son olarak ligdeki cezası nedeniyle oynayamayan van Persie fizik olarak dinlenmiş durumda ve tecrübesini sahaya yansıtırsa ilk resmi maçına çıkacak olan Karsnodar'a karşı etkili olabilir.

Öte yandan Advoocat'ın orta alandaki 3'lüyü bozmaması bekleniyor. M.Topal.Josef-Alper hem savunmaya yardım edecek hem de önlerindeki oyunculara top taşıyacak. Bu arada Advoocat, son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Volkan Şen'e de yer açarak rakibi yanıltabilir.

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