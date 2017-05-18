Fenerbahçe'yi penaltılar sonunuda 10-9 yenen Medipol Başakşehir finale yükseldi

İSTANBUL,() -
STAT: Ülker
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 104 Neustaedter), Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 61 Ozan Tufan), Lens, Sow, Van Persie (Dk. 90 Volkan Şen)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 79 Napoleoni), Bekir İrtegün, Epureanu, Alparslan Erdem (Dk. 79 Holmen), Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Cengiz Ünder, Adebayor
GOLLER: Dk. 42 Emre Belözoğlu, Dk. 86 Holmen (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Sow, Dk. 87 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Uğur Uçar, Dk. 46 Bekir İrtegün, Dk. 73 Mossoro, Dk. 94 Mustafa Pektemek, Dk. 97 Visca, Dk. 120 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 49 Alper Potuk, Dk. 75 Skrtel, Dk. 81 Van Persie (Fenerbahçe)
PENALTILAR
Atanlar: Emre Belözoğlu (2), M. Pektemek, Epureanu, Adebayor (2), Cengiz, Holmen (2), Attamah (Medipol Başakşehir), Sow (2), Kjaer (2), Souza, Lens, Volkan Şen, Neustadter, Hasan Ali (Fenerbahçe)
Kaçıranlar: Visca, Napoleoni, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal, Skrtel, Volkan Demirel, Souza (Fenerbahçe)
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Medipol Başakşehir, normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona eren karşılaşmada Fenerbahçe'yi 12 penaltı atışı sonrası 10 - 9 mağlup ederek finale yükseldi ve Atiker Konyaspor'un rakibi oldu.