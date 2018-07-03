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Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor

İSTANBUL,() Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da başladı. Antrenmanın...

Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde üst sahada istasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, alt sahada gerçekleştirilen ikinci bölümde ise pas organizasyonlarının ardından 3 grup halinde dönüşümlü olarak dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Bugün takıma katılan Mehmet Topal, sezon sonunda milli takım maçları sırasında artan kasık ağrıları sebebiyle osteitis pubise bağlı kasık fıtığı operasyonunu 8 Haziran'da geçirmişti. Sarı lacivertli futbolcu, yapılan rehabilitasyon ve tedavilerden sonra bugün takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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