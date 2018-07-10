Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

İSTANBUL /

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 ayrı grup halinde dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman, yarı sahada yapılan taktiksel maçlarla noktalandı.

Bu antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıkların ikinci etabını oluşturan İsviçre kampı için bugün saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Lozan'a hareket edecek.

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