Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, () -

Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde bugün saat 10.30'da antrenman yaptı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, sarı-lacivertlilerin yan top çalışmasıyla noktalandı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını bugün saat 19.00'da İstanbulspor ile Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.

(FOTOĞRAFLI)